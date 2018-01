Trumps udsending kan ønske dronningen godt nytår

Festlighederne med at byde det nye år velkommen fortsætter for dronning Margrethe, der både onsdag og torsdag inviterer til de traditionelle nytårskure.

Mandag ønskede hun godt nytår til regeringen, Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, og andre særligt indbudte.

Onsdag formiddag er turen så kommet til Højesterets dommere og officerer fra Den Kongelige Livgarde og Gardehusarregimentet. 2018 bliver budt velkommen i lokalerne på Christian VII's Palæ på Amalienborg.

Her vil gæsterne blive modtaget af dronningen og kronprinsparret.

Senere drager regenten sammen med kronprins Frederik og kronprinsesse Mary til Christiansborg Slot, hvor de tager imod diplomatiet. Her er det tradition, at diplomaterne møder op i deres nationaldragter.

Den nye amerikanske ambassadør, Carla Sands, får dermed muligheden for at hilse på landets regent. Hun har siden midten af december været ambassadør for USA i Danmark.

Hun overtog efter den meget synlige Rufus Gifford.

Også kronprinsparret deltager i nytårskuren.

Torsdag er det officerer fra Forsvaret og Beredskabsstyrelsen, der ønskes et godt nytår. Også repræsentanter for større landsorganisationer og de kongelige protektioner er indbudt til festen.

Ingen ved med sikkerhed, hvornår nytårskurene begyndte, men kilder fra midt i 1600-tallet omtaler det som en gammel tradition allerede dengang.

Efter Første Verdenskrig måtte man splitte nytårskuren i tre dele, fordi antallet af samfundsinstitutioner og diplomatiske relationer var blevet for stort, til at regenten kunne tage imod dem alle på én gang.

/ritzau/