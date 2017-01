Det seneste halvandet år har Tryllerik ikke været meget i medieres rampelys. Her har han blandt andet drevet et fodboldakademi i Sierra Leone.

Rasmussens var senest tilknyttet Greve fra Danmarksserien, men her stoppede han i sommeren 2013. Siden da har han blandt andet fungeret som ekspertkommentator hos Canal 9.

Sportschef Jacob Krüger har ingen kommentarer til oplysningerne og henviser til bestyrelsesformand Søren Nørgaard Sørensen. Han ønsker dog heller ikke at kommentere på navnet Erik Rasmussen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra den 55-årige tidligere Brøndby-spiller - også kendt som Tryllerik - men ifølge NORDJYSKE’s oplysninger skal han fungere som sportslig konsulent og dermed bindeled mellem investorgruppen og Vendsyssel FF’s sportslige ledelse. Sidstnævnte udgøres af sportschef Jacob Krüger og cheftræner Joakim Mattsson.

HJØRRING: Som NORDJYSKE allerede i sidste uge kunne berette, er en stor investor på vej til at gøre sit indtog hos Vendsyssel FF.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies