Aalborg-emne siger farvel til TTH Holstebro

HÅNDBOLD:Mere og mere peger i retning af, at det 22-årige målmandstalent Simon Gade fra næste sæson optræder i målet hos Aalborg Håndbold. Her udløber hans aftale med TTH Holstebro, og den bliver ikke forlænget.

- Parterne har ikke kunnet opnå enighed omkring en ny aftale, og derfor går klubben og Simon Gade hver sin vej. Efter sommeren 2020 er Simon Gade derfor ikke længere at finde i TTH-målet, lyder det i en pressemeddelelse fra den vestjyske klub.

Både TV2 Sport og NORDJYSKE har tidligere erfaret, at Simon Gade er et emne i Aalborg Håndbold i forhold til at afløse Kristian Saeverås, der skifter til bundesligaklubben Leipzig.

Simon Gade udgør sammen med Sebastian Frandsen i øjeblikket den bedste målmandsduo i herrernes bedste håndboldrække, Primo Tours Ligaen. Gade og Frandsen står noteret for redningsprocenter på henholdsvis 38,7 og 40,5, fremgår det af ligaens hjemmeside.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi gerne ville have fortsat med Simon Gade i mange år endnu. Vi er stolte over den flotte udvikling, som Simon har haft i TTH Holstebro indtil nu.

- Simon er en af vores egne talenter, som via vores talentakademi og talentprogrammet med Holstebro Elitesport har taget hele vejen fra sportsklasserne som 13-årig og til at være en stærk målmand på klubbens ligahold, siger TTH-direktør John Mikkelsen.

Simon Gade selv ser frem til nye udfordringer, siger han. Han takker samtidig målmandstræner Michael Bruun for et godt samarbejde.

- Jeg har været utrolig glad og stolt over min tid og udvikling i TTH Holstebro. Det er en fantastisk klub med en stærk Gråkjær Arena. Samarbejdet med Michael Bruun har betydet rigtig meget for min udvikling, og derfor skal Michael have stor tak for den opbakning og udvikling, han har givet mig.

- Jeg har nu været med på ligaholdet i en del sæsoner, og nu føler jeg, at jeg har brug for nye udfordringer, hvor jeg kan fortsætte min personlige og sportslige udvikling, lyder det fra målmanden.

/ritzau/clajen/