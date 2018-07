Tunge lastbiler får forbud mod at køre i varmen

Det er ikke kun isvafler og vi mennesker, der smelter i varmen. De høje temperaturer går også ud over vejene.

For at skåne asfalten har Vejdirektoratet indført spærretid for tung transport i døgnets varmeste timer. Dermed bliver lastbilerne nødt til at køre om aftenen og natten, skriver DR P4 Nordjylland.

Det bliver dyrt for vognmændene, siger vognmand Jan Rubjerg fra Nørresundby. Han har nogle uger op mod 20 særtransporter i sin ordrebog.

- Når transporten skal ske uden for normal arbejdstid, så fordyrer det selvfølgelig det hele, siger vognmanden.

Han påpeger, at de skæve arbejdstider samtidig går ud over chaufførerne.

- Ligesom alle vi andre vil de jo helst køre inden for normale arbejdstider og være sammen med familien om aftenen, siger Jan Rubjerg.

Spærretiden gælder for særtransporter, der for eksempel kører med vindmøllevinger. Når de tunge biler svinger, kan de vride den tunge asfalt op og ødelægge vejen, fortæller områdechef i Vejdirektoratet Søren Andersen.

- Det kan betyde nogle ret store udgifter for os, når vi så skal ud og fræse af og lægge ny asfalt, siger han til DR P4 Nordjylland.

Spærretiden ligger fra klokken 12 til 18, og ifølge Vejdirektoratet er det i øjeblikket svært at sige noget om, hvornår lastbilerne igen kan køre hele døgnet.

Sidste gang, der var spærretid på grund af varmen, var i 2015.

Ifølge Søren Andersen er asfalten som udgangspunkt et blødt materiale, som så stivner, når den bliver kølet. Men med de høje varmegrader, vi har i øjeblikket, så kan asfalten bevæge sig tilbage til noget, der minder om den form, det havde, da det blev lagt.

- Når det bliver så varmt, også fordi den er sort, så tiltrækker den varmen fra solen endnu mere, og så kan man opleve, at den går tilbage og bliver blød.

- Man vil ikke opleve det på en lige vej i en personbil, men når man har en tung last, som samtidig drejer i en rundkørsel eller et kryds, så kan man opleve, at dækkene simpelthen skubber asfalten op i nogle mønstre og nogle klumper, siger områdechefen i Vejdirektoratet.

