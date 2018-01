Tunnel tømmes for vand

STRANDBY/ELLING: Vejdirektoratet meddelte mandag sidst på eftermiddagen, at der nu pumpes vand ud af cyklisttunnelen på Skagensvej ved Bannerslundkrydset for fuld kraft - 120 kubikmeter i timen - og at tunnellen ventes tømt for vand inden for få timer.

Herefter vil kommunen feje og rense cykelstien, så den igen bliver farbar, oplyser dirftsleder Peter Nielsen, Park og Vej.

Oversvømmelsen begyndte lørdag efter grundvandspumpen, som normalt holder tunnelen tør, satte ud.

Sikringerne var gået, og årsagen viste sig at være en fejl på et jordkabel. Frst da fkabelejlen var udbedret, kunne tunnelen pummpes tør.

Mandag var der indsat både busser og skolepatruljer på Skagensvej for at få elever, der plejer at cykle fra Elling til Strandby Skole, sikkert i skole.