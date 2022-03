Turbo på hos Frk. Madsen

SÆBY:Hos Frk. Madsen i Sæby er der fart på. Faktisk så meget fart, at kokken Dennis Bøgh,der driver Frk. Madsen har måttet træffe en vigtig beslutning.

Han har simpelthen valgt at ansætte en køkkenchef.

- Gennem det seneste år er presset hos os vokset. Det er dejligt, men det kræver også at vi får tilpasset os virkeligheden. Det har jeg gjort nu med ansættelse af Thomas Kraglund, som min første køkkenchef, siger Dennis Bøgh.

Hidtil har han stået med det overordnede ansvar alene hjulpet af to kokke-elever.

- Men nu får jeg muligheden for at være langt mere i restauranten. Og det ser jeg virkelig frem til, siger Dennis Bøgh.

Det er ikke første gang Thomas Kraglund er ansat hos Frk Madsen.

Faktisk er han udlært af Dennis Bøgh tilbage i 2010, så det er en gammel kending, der nu skal aflaste i hverdagen.

Thomas Kraglund bor i Brønderslev og har arbejdet hos Fauna i Musikkens Hus i Aalborg, På Hvide Hus og også en årrække på Læsø.

Gennem årene har Dennis Bøgh ofte været i kontakt med sin gamle elev. Det har udviklet sig til et venskab, og nu er de klar til at sætte yderligere turbo på Frk. Madsen sammen.

- Jeg kan mærke et øget ønske om selskaber og mad ud af huset - og det vil vi nu kunne imødekomme.

- Vi arbejder også med en plan for at kunderne kan bestille mad og kokken med hjem. Det betyder, at ens eget køkken bliver en slags anretterkøkken og kokken står klar til at levere retterne akkurat som de skal leveres, mens man kan passe sine gæster uden at tænke på den del selv, siger Dennis Bøgh.

Det vil også give mulighed for at udfordre kunderne med flere vinarrangementer.

- Vi kan mærke, at vore kunder gerne vil udfordres. De vælger oftest hele pakken for at få en virkelig oplevelsesrig aften - og det gør det jo ekstra sjovt for os, siger Dennis Bøgh.

Nyansættelsen åbner desuden op for frokoståbent lørdag og søndag.

I turistsæsonen og i helligdagene i foråret er der dog åbent til frokost hver dag.