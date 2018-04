Tusinder offentligt ansatte viste sammenhold i København

DANMARK: I flere af landets største byer gik tusindvis af danskere tirsdag aften på gaden for at demonstrere for en ny overenskomstaftale.

I København var flere tusinde mennesker samlet under røde faner og skilte med teksten "Flere hænder" på Thorvaldsens Plads foran Christiansborg.

Der er endnu ikke udbrudt konflikt, men demonstrationen var for at "markere sammenhold", siger Frank Jørgensen fra Uddannelsesforbundet, der er en fagforening for blandt andet lærere.

Han var til stede fra demonstrationens begyndelse klokken 17.

- Vi viser, at vi er mange, der står sammen. Der er sammenhold. Lige fra stilladsarbejderen til politibetjenten, siger han.

Ud over røde faner prægede også lyserøde flag og veste pladsen foran Christiansborg. De var medbragt af pædagoger, der var mødt talstærkt op.

En af dem var Kirsten Mortensen, der var iført en skinnende lyserød vest.

- Vi er her for at kæmpe og vise, at vi står sammen uanset hvad. Vi kæmper alle for det samme mål, siger hun.

Ifølge vagtchefen hos Københavns Politi var der omkring 7000 personer til demonstrationen, der forløb fredeligt.

Fra talerstolen var tallet lidt højere sat.

- Vi er mellem 8000 og 11.000 i dag. Men i tanken og i ånden er vi næsten hele befolkningen, lød det til jubel og klap fra folkemængden, der blev endnu mere begejstret, da taleren bagefter råbte:

- Ingen konflikt uden en monsterfest! Det er den 20. april på Blågårds Plads, og I er alle inviteret!

Der var også et par særsyn til demonstrationen. Jordemødrene havde medbragt en stor tøjdyrsstork, der højtløftet skuede ud over pladsen.

Andre havde iført sig røde kapper med "Velfærdens helte" stående i guldskrift, mens der også var medbragt lolitadukker iklædt kitler med budskabet "En løsning for alle" på ryggen.

Tirsdag 10. april er den oprindelige dato, hvor arbejdsgiverne havde varslet en lockout af 440.000 offentlige ansatte.

Men da parterne stadig er i gang med at forhandle i Forligsinstitutionen, er lockouten udskudt.

I Odense var omkring 1000 demonstranter samlet i Kongens Have, efter at de var gået i samlet flok rundt i midtbyen, oplyser Fyns Politi.

Og ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi har demonstrationer i Varde og Esbjerg lokket henholdsvis 200 og 400 offentligt ansatte til.

I Randers var der tidligere tirsdag demonstrationer. Her ventede politiet, at der ville dukke mellem 100 og 200 op.

Også på Bornholm har der været røde faner i gaderne i Rønne. Det er gået roligt for sig, oplyser vagtchefen ved Bornholms Politi.

I Aalborg foregår tilsvarende demonstrationer onsdag eftermiddag.

/ritzau/