Flere end 15.000 russere har søndag officielt erklæret deres støtte til oppositionspolitiker Aleksej Navalnyjs kandidatur til det kommende præsidentvalg i 2018.

Det oplyser Aleksej Navalnyjs kampagnestab ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Et valg uden os er ikke et valg, sagde Aleksej Navalnyj i Moskva søndag aften, før han formelt indgav sin nominering til landets valgkommission, der skal beslutte, om han må stille op.

En uafhængig kandidat har brug for 500 underskrifter for at blive registreret hos valgmyndighederne i henhold til russisk lovgivning.

Myndighederne har før sagt, at de anser oppositionspolitikeren som uberettiget til at stille op til valget. De henviser til, at han er tidligere straffet, og at han har forbud mod at deltage i valget.

Den 41-årige advokat er dømt for politisk motiveret bedrageri.

I Moskva gav flere end 700 mennesker søndag deres støtte til Navalnyjs kandidatur.

- Jeg er enormt glad. Jeg er stolt over at kunne fortælle jer, at jeg står her som kandidat for hele Rusland, sagde Navalnyj til sine tilhængere tidligere søndag.

Aleksej Navalnyj har ifølge nyhedsbureauet Reuters mange tilhængere blandt unge russere, som håber, at den folkelige støtte til ham vil kunne tvinge myndighederne til alligevel at tillade, at han deltager i valget.

- Det er umuligt for dem at forbyde, at vi stiller op, hedder det i et blogindlæg, som Navalnyj skrev tidligere på ugen.

Den 65-årige præsident Vladimir Putin har meddelt, at han genopstiller ved Ruslands præsidentvalg. Det finder sted 18. marts i det nye år.

Hvis Putin vinder valget, vil han blive siddende på præsidentposten frem til 2024. Det vil gøre ham til den længst siddende russiske leder siden Joseph Stalin.

/ritzau/