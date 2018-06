Tusinder er på flugt fra bombardementer i hjørne af Syrien

Tusindvis af mennesker er på flugt fra oprørskontrollerede områder i det sydvestlige Syrien efter intensive bombardementer fra den syriske hær.

Det oplyser Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, der baserer sine oplysninger på et netværk af informanter på stedet.

Den syriske hærs bombardementer sker ved grænsen til Jordan og de israelskbesatte Golanhøjder.

Ifølge Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder er 12.5000 mennesker inden for de seneste to døgn flygtet fra områder i den nordøstlige del af provinsen Deraa.

Området er ellers omfattet af en aftale om "nedtrapning", der er indgået mellem USA og Rusland, som støtter præsident Bashar al-Assads regering i Damaskus.

Men den syriske regering risikerer med den seneste offensiv at overskride en rød linje i forhold til Israel og USA.

Området har strategisk betydning for Israel, der tidligere har reageret med militære midler, fordi iranske styrker deltager i kampene side om side med den syriske regeringshær.

Den amerikanske regering advarer om, at den vil gribe til "beslutsomme og passende midler", hvis Syriens regering bryder den tidligere aftale om "nedtrapning".

