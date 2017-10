Tusindvis af danskere har taget dronekørekort

Tiden hvor droner primært var et dyrt hobbylegetøj for private entusiaster er forbi.

Nu tager tusindvis af danskere kørekort for at kunne bruge dronerne professionelt.

For tre år siden var det blot et dusin danskere, der havde tilladelse, men nu har 2979 danskere taget dronebevis, så de kan arbejde som professionelle dronepiloter, viser tal fra Trafikstyrelsen.

Hvis man flyver uden for byerne og primært bruger den som legetøj, kan man nøjes med at tage et såkaldt dronetegn på nettet - dem er der ifølge Trafikstyrelsen udstedt 5056 eksemplarer af.

Den store interesse for droner har fået styrelsen til at udvikle app'en "Droneluftrum", som giver droneførere et overblik over, hvor man ikke må flyve, siger luftfartsinspektør i Trafikstyrelsen Anders Madsen.

- Alle, der flyver med droner, skal kende til de områder, hvor det ikke er tilladt at bruge dem. Derudover giver app'en mulighed for, at politiet og helt almindelige danskere kan følge med i, om der må flyve droner i deres nærområde, siger Anders Madsen.

Men selv om app'en siger god for flyvningen, er der stadig en lang række regler, man skal kende til.

I et bymæssigt område er det for eksempel kun tilladt at bruge droner til erhvervsmæssige formål.

Det kræver også, at føreren har et dronebevis, og at dronen er ansvarsforsikret og registreret til en virksomhed.

De seneste tal fra Trafikstyrelsen viser, at knap 2100 droner er registret, så de har fået, hvad der svarer til gule erhvervsnummerplader på en bil.

De professionelle dronepiloter bruger især droner til at filme og tage billeder med, fortæller centerchef Stig Yding Sørensen fra Teknologisk Institut.

- I dag kan du næsten ikke se en nyhedsudsendelse, uden at der er en drone, der flyver op og tager nogle ret fantastiske oversigtsbilleder, siger han.

