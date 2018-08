Tusindvis demonstrerer i Tel Aviv mod omstridt lov

Tusinder fra Israels arabiske mindretal og deres støtter demonstrerer lørdag aften i den centrale del af byen Tel Aviv. Demonstrationen skal markere mindretallets utilfredshed med en ny lov.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Loven indeholder en række delelementer, som ifølge kritikere svækker det arabiske mindretals rettigheder.

I Israels 1948 uafhængighedserklæring blev landet defineret som en jødisk og demokratisk stat. Ifølge regeringen vil den nye lov blot sikre, at dette afspejler sig i moderne lovgivning.

Et af lovens elementer handler ifølge AP om at nedgradere det arabiske sprog fra et af Israels officielle sprog til en status som et "særligt sprog".

Israelske medier oplyser ifølge AP, at flere tusinde demonstranter var til stede ved demonstrationen i Tel Aviv - både jødiske og arabiske israelere.

Ifølge nyhedsbureauet AFP anklager kritikere loven for at antyde, at Israels jødiske status tager forrang for lighed og demokrati i landet.

Kritikere henviser til et sted i loven, hvor Israel beskrives som jødernes historiske hjemland, hvilket giver jøder en "unik" ret til selvbestemmelse der.

I Israel udgør arabere ifølge AFP 17,5 procent af befolkningen. Tidligere har en del af de 130.000 druse-muslimer demonstreret mod loven.

Mange druse-muslimerne tjener i det israelske politi og i hæren og føler sig ifølge AFP svigtet af den manglende anerkendelse i loven.

