Tusindvis vil marchere mod Trumps skrappe grænsepolitik

På tværs af de amerikanske stater ventes tusindvis af demonstranter lørdag at gå på gaden for at vise utilfredshed med den skrappe amerikanske grænsepolitik.

Mere end 600 protestmarcher er planlagt byer over alt i landet, der spænder fra den demokratiske højborg New York til den republikanske stat Wyoming.

Demonstranterne går under parolen "Familier hører sammen". Det er en direkte henvisning til de familier, der lige nu holdes adskilt af amerikanske myndigheder ved den sydlige grænse.

Adskillelserne er et resultat af den amerikanske regerings beslutning om at indføre nultolerance over for immigranter.

Derfor retsforfølges alle voksne, der fanges i forsøget på at krydse den amerikanske grænse ulovligt.

Hvis familierne har børn, har det de seneste måneder været praksis, at de er blevet fjernet. Børnene er sat i børnecentre uden kontakt til deres forældre, hvilket har vakt stor forargelse.

Trump har efter kritikken meddelt, at han ikke længere vil adskille familierne. Samtidig blev det tidligere på ugen afgjort af en føderal dommer i San Diego, at de over 2000 separerede børn skal genforenes med deres familier.

I afgørelsen lyder det, at det skal ske inden for 30 dage, hvis børnene er over fem år, og inden for 14 dage, hvis der er tale om børn under fem år. Forældre skal også have lov til at tale i telefon med deres børn ti minutter om dagen.

Det er dog langt fra sikkert, at familierne kan genforenes under normale forhold.

Fredag meddelte den amerikanske regering, at de tolker dommerens afgørelse som en blåstempling af, at man nu kan holde hele familier i myndighedernes varetægt.

Ifølge en indgivelse til retten skriver den amerikanske regering, at man "ikke vil adskille familier, men tilbageholde de samlede familier, mens immigration-proceduren afventes".

Behandlingen af immigrationssager kan tage måneder og år. Det får borgerrettighedsforkæmpere til at frygte, at der er tale om tilbageholdelse af familier på ubestemt tid.

Hidtil har amerikanske myndigheder henholdt sig til, at et barn maksimalt må tilbageholdes i tyve dage. Men det kan altså nu blive forlænget betragteligt.

