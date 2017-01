NORDJYSKE Plus

Har du også lyst til at se festlighederne fortalt i levende billeder, kan du kigge med her.

NORDJYSKE fejrede sit 250 års jubilæum - se hvordan det gik for sig

Dronning Margrethes deltagelse var naturligvis et af højdepunkterne ved NORDJYSKE Mediers 250 års jubilæumsfest. Foto: Torben Hansen

