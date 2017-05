Tv-bosser kræver Superligaen skåret ned til 10 hold

KØBENHAVN: Tv-selskaberne MTG og Discovery Networks, som har købt rettighederne til at sende kampe fra Superligaen, vil skære Danmarks bedste fodboldrække ned fra 14 til 10 hold.

Årsagen er et brat fald i seertallene. På bare et år er seertallene til Superligaens kampe i gennemsnit faldet med 23 procent.

Dertil kommer et umiddelbart fald i tilskuertallet på 19 procent i forhold til sidste sæson. Det skriver BT.

- En superliga med ti hold er måden, hvorpå man igen kan få opbygget noget specielt. Det her er den bedste danske fodboldrække.

- Det er vores liga, siger Peter Nørrelund, administrerende direktør hos selskabet bag Viasat, MTG Sports, til BT.

Budskabet kommer blot et år efter ændringen af turneringsstrukturen, der udvidede Superligaen fra 12 til 14 hold og skabte en model med et slutspil om både mesterskab og nedrykning.

- Vi kan alt andet lige ikke betale det samme for et produkt, hvor seertallet er faldet med 30-40 procent over de seneste tre-fire år.

- Hvis det fortsætter, vil man stå med en vare, som er mindre attraktiv, siger nordisk sportschef hos Discovery Networks, Anders Antonsen, til BT.

Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, der er superligaklubbernes interesseorganisation, afviser tv-selskabernes ønske.

- Vi kan ikke bare smide fire hold ud. Det kan ikke lade sig gøre. Og man kan også diskutere, om det er det rigtige.

- Men jeg anerkender kritikken, og vi lytter til den, fordi det er dansk fodbolds vigtigste samarbejdspartner, der kommer med den.

- Der er bare en beslutningsstruktur, som gør, at vi ikke bare kan gå fra 14 til 10 hold. Det er ikke inden for reglerne eller ansvarlig sportslig afvikling, siger Thomsen til BT.

/ritzau/