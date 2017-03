GRYNDERUP/NØRAGER: I serien "Tilbage til Rødderne" på TV NORD i forlængelse af nyhedsudsendelsen kl. 19.30 er det på søndag tidligere direktør i EU, Niels Jørgen Thøgersen, der "vender tilbage" til sin hjemegn Grynderup og Nørager.

Niels Jørgen Thøgersen er født og opvokset i Grynderup, hvor hans forældre drev et mindre landbrug.

Han har haft de første år af sin skolegang i den daværende lille skole i Grynderup, men fortsatte så på Aalestrup Realskole, hvorfra han fik sin realeksamen.

Som 15-årig flyttede han hjemmefra for at studere på Viborg Katedralskole, hvortil der var tilknyttet et kollegium.

Efter en flot studentereksamen fortsatte Niels Jørgen Thøgersen med at studere statskundskab på Aarhus Universitet.

Allerede som 28-årig blev han headhuntet til at blive chef for EF’s Informationskontor i København.

Nogle år senere blev han så hentet til Bruxelles for at blive kommunikationsdirektør i EU-Kommissionen.

Niels Jørgen Thøgersen gik på pension i 2005, og sammen med sin kone, Liselotte, flyttede han til Rixensart ca. 20 km syd for Bruxelles, hvor parret lige siden har boet.

Men han har ikke glemt sin hjemegn. Stort set hvert år gælder det et besøg i Grynderup, hvor forældrene ligger begravet, og han har stadig kontakt med et bredt netværk af familie, venner og bekendte.