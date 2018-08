Tv-hold blev truet af unge under optagelser

FARUM: En gruppe skuespillere og ansatte i DR måtte fredag lukke ned for optagelser til en tv-serie i boligområdet Farum Midtpunkt, da en gruppe unge opførte sig truende.

Det oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Tv-holdet var fredag i Farum Midtpunkt, hvor de var ved at optage en tv-serie, og under optagelserne henvendte 12 unge sig til dem og udtrykte utilfredshed med deres tilstedeværelse.

Ifølge DR var det tv-serien "Bedrag", som holdet var ved at optage tredje sæson af.

Caroline Schlüter, der er producent i DR Drama fortæller, at en bil også blev ødelagt.

- En bil fra DR Drama, som vi havde stående på stedet, blev ødelagt. Vi kender ikke noget til baggrunden for truslerne. Vi har indstillet optagelserne og kan i øjeblikket ikke sige noget om, hvornår de genoptages, siger hun til DR Nyheder.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 12.30, og vicepolitiinspektør Per Thuesen fra Nordsjællands Politi oplyser, at politiet tager det alvorligt.

- Det er en episode, som vi tager alvorligt. Vi sørger for at holde ekstra øje med området både i dag og i den kommende tid, for det skal naturligvis være sådan, at borgere og andre kan færdes trygt i området, og folk kan passe deres arbejde i fred, udtaler han i meddelelsen.

De unge var forsvundet fra stedet, da politiet nåede frem. Politiet har talt med skuespillerne og medarbejderne fra DR, men vil også gerne høre fra andre, som kan have oplysninger i sagen.

Har man oplysninger, kan man ringe til politiet på 114.

