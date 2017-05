TV-serie skal filmes ved vestkysten

Den Oscar-nominerede filminstruktør Aske Bang har et projekt på vej om en vinter i et sommerhus i Thy

film festival Cold Hawaii filmfestival er ved at være slut. Vi skal møde Aske Bang som har været nomineret til en Oscar, hvorfor er han her i Klitmøller, og så skal vi have resultater fra konkurrencen.Foto: Diana Holm

KLITMØLLER: Den unge talentfulde filminstruktør Aske Bang var i weekenden på besøg på Cold Hawaii Film Festival.

Her kunne han fortælle, at han er på vej med et filmprojekt, der skal optages i et sommerhus i Klitmøller over kommende vinter.

Planen er, at det skal være en miniserie om et romantisk forhold på 10 afsnit af 10 minutters varighed.

Ideen er solgt ind hos ZULU, men der mangler stadig sponsorater før produktionen er helt sikker.

Serien skal produceres sammen med tidligere samarbejdspartner Allan Hyde, med hvem Aske Bang tidligere har lavet kortfilmen Fly on the Wings of Love.

De to vil skrive manuskriptet til sommer, og selv instruere og spille hovedrollerne i serien, som skal hedde Cold Hawaii.