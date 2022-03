Tvangsindlæggelse gik galt: Knivbevæbnet mand stjal flere biler, kørte galt og stak ild til JYSK

NYKØBING MORS: Det gik helt galt, da en psykisk uligevægtig mand mandag aften blev forsøgt tvangsindlagt.

Det lykkedes manden - angiveligt ved hjælp af en kniv - at true sig til flere biler, og han nåede også at være impliceret i et færdselsuheld, før han brød ind hos JYSK på Aabro Fald i Nykøbing Mors, som han satte ild til.

Brand i JYSK på Aabro Fald sent mandag aften. Foto: Bo Lehm

Kl. 22.48 blev Nordjyllands Beredskab alarmeret, og der blev sendt udrykningskøretøjer fra både Nykøbing og og stationen i Durup til butikken, hvor kraftig røg steg op gennem taget.

Ifølge indsatsleder Henrik Gade lykkedes det relativt hurtigt at få kontrol over branden, der var startet i den del af bygningen, som indeholder kontor og teknikrum. En brandport hjalp med til at forhindre ilden i at brede sig til den del af bygningen, der rummer lager og butik.

- Så den tjente sit formål, konstaterer indsatslederen.

Brandstedet er ifølge Nordjyskes oplysninger ikke frigivet af politiet. Nordjyske har talt med vagtchef OIe Vanghøj fra Midt- og Vestjyllands Politi, men det er sparsomt, hvad han kan tilføje af detaljer om den dramatiske mandag aften i Nykøbing.

På Twitter skrev Midt- og Vestjyllands Politi dog kl. 23.16, at politiet har anholdt gerningsmanden, som de mistænker for at stå bag "flere brugstyverier af biler, færdselsuheld samt brand i Jysk".

Politiets jurister skal tirsdag morgen vurdere, om den anholdte mand skal fremstilles i et grundlovsforhør.

Brand i Jysk og brugstyverier af biler. Vi er til stede i Nykøbing Mors, hvor g-mand til flere brugstyverier af biler, færdselsuheld samt brand i Jysk er anholdt. Den anholdte vil blive vurderet tirsdag morgen med henblik på evt fremstilling. #politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) March 21, 2022