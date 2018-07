Tvivl om anføreren i Hobro

FODBOLD: Det er fortsat et åbent spørgsmål, om det bliver med Jonas Brix-Damborg på holdet, når Hobro IK fredag aften åbner en ny superligasæson med et besøg hos Vejle Boldklub.

En skade har holdt anføreren ude af samtlige Hobros testkampe op til den nye sæson.

- Vi tester ham i dag, og så må vi se, lød det fra Hobro-træner Allan Kuhn forud for torsdagens træning.

Den nye Hobro-træner har altså endnu ikke kunnet råde over sin anfører, men det tager han med ophøjet ro.

- Det er klart, at jeg helst vil have Damborg med, men det er ikke noget, jeg har ligget søvnløs over, for vi skal kunne klare os uden ham. Vi skal have bredden til, at det ikke står og falder med én spiller, siger Allan Kuhn.