Twitter-ansat lukkede Trumps konto på sidste arbejdsdag

USA: USA’s præsident Donald Trumps Twitter-konto forsvandt torsdag i 11 minutter, før den dukkede op igen.

Det var kort før klokken syv torsdag aften lokal tid, at Trumps Twitter-konto forsvandt. Hvis man forsøgte at læse nogle af præsidentens tweets, fik man besked om, at kontoen ikke eksisterede.

11 minutter senere - klokken 19.03 - var kontoen dog tilbage.

Twitter har taget ansvaret for hændelsen og forklarer, at det var en ansat, der på sin sidste arbejdsdag deaktiverede præsidentens konto.

- Vi har erfaret, at dette blev gjort af en medarbejder i kundesupport, som gjorde det på medarbejderens sidste dag.

- Vi fortsætter med at undersøge hændelsen og træffer foranstaltninger for at forhindre, at det sker igen, oplyser Twitter, der afviser at kommentere sagen yderligere.

Det fremgår ikke af udtalelserne fra Twitter, om den pågældende medarbejder deaktiverede præsidentens konto ved en fejl eller med overlæg.

Donald Trump har i sit første år som præsident meget aktivt brugt Twitter som et værktøj til at ytre sine meninger og angribe sine modstandere.

Præsidenten har 41,7 millioner følgere på det sociale medie.

/ritzau/AFP