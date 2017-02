KØBENHAVN: Det går ikke længere hastigt frem for det sociale medie Twitter. Selskabet får ikke mange nye brugere og taber stadig store summer. Det bliver straffet af aktionærerne.

Ifølge Twitters regnskab for fjerde kvartal, der netop er offentliggjort, steg antallet af brugere kun med fire procent i kvartalet til 319 millioner aktive brugere.

Omsætningen steg med sølle en procent år til år til 717,2 millioner dollar, og bundlinjen viste et minus på 167,1 millioner dollar.

Mens Twitter har fået medvind af det faktum, at USA’s præsident, Donald Trump, bruger mediet omend meget aktivt, er konkurrencen fra Facebook, Snapchat og Instagram hård.

Derudover har der været tumult i ledelseslaget, hvor flere direktører er skiftet.

Twitter har forsøgt at gøre sit produkt mere attraktivt med nye funktioner såsom livevideo. Det har dog heller ikke hjulpet.

Det sociale medie har aldrig givet overskud, men har alligevel en markedsværdi på over 13 milliarder dollar.

I forbindelse med regnskabet fortalte Twitter, at man fortsat "arbejder mod" at blive profitable i 2017. Forventninger til omsætningen kommer der dog ikke noget af.

- Om det er, fordi Twitter er blevet klog af skade, om de ønsker at få arbejdsro, eller gerne vil gemme sig lidt, skal være usagt.

- Under alle omstændigheder guider Twitter nu ikke længere på omsætningsudviklingen. Det er et klart defensivt tiltag, som viser et presset Twitter, skriver investeringsøkonom ved Nordnet Per Hansen i en kommentar til regnskabet.

Regnskabet får ifølge Reuters Twitters aktier til at falde 10 procent i formarkedet på børsen i New York.

Twitter blev skabt i 2006 og tog hurtigt fart. Twitter er yndet brugt af journalister og politikere./ritzau/