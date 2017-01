THISTED: En voldsom brand har ramt et hus med værkstedsbygning på Silstrupvej i det sydlige Thisted lørdag eftermiddag.

Nordjyllands Beredskab og politiet blev alarmeret om branden kort før kl. 14, og tyk røg og flammer står lørdag eftermiddag op fra huset.

Politiet har afspærret et naboområde ved Simons Bakke, hvor den tykke, sorte røg driver ind over - men ingen er evakueret.

Ifølge vagtchef Jens Claumarch fra Midt- og Vestjyllands Politi befinder der sig gasflasker på stedet, og dem forsøger brandfolk at afkøle for at undgå eventuelle eksplosioner.

Politiet ved endnu ikke, hvordan branden er opstået.

Den tykke, sorte røgsøjle fra branden kan ses flere kilometer væk, oplyser vidner.