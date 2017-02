TYRKIET: Indbyggerne i Tyrkiet skal om godt to måneder til folkeafstemning om en ny forfatning i landet.

Det oplyser valgmyndighederne lørdag ifølge Reuters.

Afstemningen finder sted 16. april og er blevet mulig, efter et flertal i Tyrkiets parlament i januar stemte for en ændring af forfatningen.

En ændring vil give den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, yderligere magtbeføjelser.

Hvis folket siger god for den reviderede forfatning, åbner det en mulighed for, at Erdogan kan blive siddende som præsident frem til 2029. Til den tid vil han have været præsident i 15 år.

Samtidig vil præsidenten få mulighed for at udstede dekreter, erklære undtagelsestilstand, hyre ministre og topembedsfolk samt opløse landets parlament.

Recep Tayyip Erdogan blev indsat som præsident i 2014 efter at have siddet på posten som premierminister i over et årti.

/ritzau/