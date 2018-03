Tyrkiet bomber Assad-tro milits i Syrien

Tyrkiske kampfly har lørdag bombarderet pro-syriske styrker i den nordvestlige region Afrin i Syrien.

Mindst 36 soldater er dræbt, oplyser Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, der overvåger situationen i Syrien.

Ifølge observatoriet har tyrkiske kampfly tre gange inden for 48 timer foretaget luftangreb mod regeringstro styrker i Afrin.

Dødstallet kan stige, for snesevis af soldater menes fortsat at være fanget i murbrokkerne under de bygninger, der er blevet bombet, meddeler overvågningsgruppen ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

De ramte styrker, som er loyale over for den syriske præsident, Bashar al-Assad, gik ind i Afrin i sidste uge. De skal bakke den kurdiske YPG-milits op.

Hverken den tyrkiske eller den syriske regering har bekræftet oplysningerne.

YPG bekræfter i en meddelelse, at tyrkiske kampfly har ramt nogle af de regeringstro syriske styrkers positioner.

Men den kurdiske milits oplyser ikke, hvor det skete, eller hvor mange der blev dræbt.

Tyrkiet indledte, sammen med syriske oprørsgrupper, en militæroperation i Afrin i januar, for at bekæmpe YPG.

Den tyrkiske regering betragter YPG som en forlængelse af det forbudte kurdiske arbejderparti, PKK, som både Tyrkiet, USA og EU betragter som en terrororganisation.

YPG har været en vigtig allieret for USA i kampen mod Islamisk Stat.

/ritzau/Reuters