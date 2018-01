Tyrkiet øger militært samarbejde med Frankrig og Italien

Tyrkiet tager skridt til et nærmere forsvarssamarbejde med Frankrig og Italien.

Fredag underskrev landet en kontrakt om forundersøgelser til en produktion af et langtrækkende luft- og missilforsvarssystem.

- Tyrkiet valgte det fransk-italienske Eurosam konsortium som samarbejdspartner.

Det meddeler Eurosam i en erklæring.

Kontrakten, der foreløbigt rækker 18 måneder frem, blev indgået, mens Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, ventede sin tyrkiske modpart, Recep Tayyip Erdogan, til drøftelser i Paris.

- Missilprogrammet skal ifølge planen være færdigt i midten af det næste årti. Det skal beskytte Tyrkiet mod trusler fra stealthfly, droner og missiler, skriver Eurosam.

- De fælles aktiviteter ventes at understøtte Tyrkiets luft- og missiludviklingsprogram samtidig med, at det åbner muligheder for eksport og tættere samarbejde mellem Tyrkiet, Italien og Frankrig, pointerer Eurosam videre.

Konsortiet består af den europæiske missilproducent Mbda, som er et joint venture mellem Airbus og Leonardo i Italien samt det britiske BAE Systems og det franske Thales.

Erdogan gjorde det tidligere fredag klart, at han vil drøfte forsvarssamarbejde med det Nato-allierede Frankrig under sit besøg i Paris.

