SYRIEN: Den tyrkiske regering truer torsdag med at angribe kurdiske militser i den syriske by Manbij.

Byen er en tidligere bastion for Islamisk Stat (IS), men er blevet overtaget af primært kurdiske YPG-styrker.

- Vi vil ramme YPG, hvis de ikke trækker sig, siger den tyrkiske forsvarsminister, Mevlüt Çavusoglu, til journalister.

YPG betragtes af Tyrkiet som en terrororganisation. Men organisationen er støttet af USA, som mener den er effektiv i kampen mod Islamisk Stat.

På pressemødet siger den tyrkiske forsvarsminister også, at man ønsker at samarbejde med allierede i kampen for at genvinde byen Raqqa. Byen betragtes som Islamisk Stats højborg i Syrien.

Fakta Forstå krigens komplicerede spil i Syrien SYRIEN: Konflikten i Syrien har siden 2011 vokset sig til et enormt og hovedløst monster.

Ikke alene kæmper landets indbyggere mod hinanden, flere andre nationer er også gået ind i konflikten. Få overblikket her:

* Oprørsbevægelsen mod det syriske regering er stærkt fragmenteret.

Den moderate del af oprørsbevægelsen består dels af Syriens Demokratiske Styrker, som støttes af de kurdiske militser YPG og PKK.

Samt Den Frie Syriske Hær, der er støttet af USA, Saudi-Arabien og andre Golf-stater.

Oprørsbevægelsen består dog også af en række islamistiske grupperinger, herunder de militante islamister fra Jabhat Fateh al Sham, det tidligere al-Nusra.

* Det syriske regime og præsident Bashar al-Assad støttes primært af Rusland, Iran og den militante bevægelse Hizbollah.

* Foruden disse grupperinger har den militante islamiske bevægelse Islamisk Stat (IS) indtaget dele af Syrien.

Denne bevægelse har ingen allierede og bekæmpes direkte af både oprørere, en amerikanskledet koalition og det russisk-støttede syriske militær.

* Desuden har Tyrkiet indtaget en prekær rolle i konflikten, idet de bekæmper både kurdere, det syriske regime og IS. Tyrkiet har både bånd til USA og Rusland.

Kilde: Ritzau, CNN.

/ritzau/Reuters

Men han mener ikke, at dette samarbejde kan inkludere de kurdiske styrker.

- Lad os være realistiske ... At udføre denne operation med YPG er det samme som at risikere Syriens fremtid, siger han.

Han udtrykker også tyrkisk skepsis over for USAs samarbejde med kurderne.

- Vi ønsker ikke, at vores allierede i USA fortsætter med at samarbejde med terrororganisationer, som går efter os, siger ministeren.

Tyrkiet er involveret i krigen i Syrien på to fronter, da landet både ønsker at fjerne Islamisk Stat fra Syrien og stoppe de kurdiske styrkers fremfærd.

De bekæmper både YPG og grupper, der er forbundet til det kurdiske arbejderparti PKK i Syrien.