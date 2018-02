Tyrkiet truer med at slås mod syrere i Afrin

Tyrkiets udenrigsminister siger, at hvis syriske styrker går ind i Afrin i Syrien for at beskytte kurdere, så kommer det til kamp mellem syriske og tyrkiske styrker.

- Hvis det syriske regime går ind for at udrense PKK og PYD, så er der ingen problemer, siger den tyrkiske udenrigsminister, Mevlüt Cavusoglu, og tilføjer så:

- Men hvis de går ind for at beskytte YPG, så er der intet og ingen, som kan stoppe os eller tyrkiske soldater.

Pro-syriske regeringsstyrker sagde tidligere mandag, at de "inden for få timer" gå ind i Afrin.

- De syriske styrker vil sammen med kurdiske styrker gøre front mod Tyrkiets militær i den nordvestlige region nær den tyrkiske grænse, oplyser tv-stationen Ikhbariya, der har sin egen korrespondent som kilde.

En højtstående kurdisk embedsmand sagde søndag, at kurdiske styrker i Syrien er nået til enighed med regeringen i hovedstaden, Damaskus, om, at den syriske regeringshær skal rykke ind i Afrin-regionen for at hjælpe med at slå den igangværende tyrkiske offensiv tilbage.

- De syriske soldater kan være på plads i regionen inden for de næste to dage, sagde den kurdiske embedsmand Badran Jia Kurd.

Regeringshæren vil blandt andet tage opstilling ved dele af grænsen mellem Syrien og Tyrkiet.

Tyrkiet indledte den 20. januar en offensiv mod Afrin til lands og fra luften. Offensiven foregik sammen med syriske oprørsgrupper støttet af den tyrkiske regering.

Den er rettet mod den kurdiske YPG-milits. YPG har ifølge Tyrkiets regering tætte bånd til det forbudte og terrorstemplede kurdiske arbejderparti, PKK.

Den syriske regering har krævet, at Tyrkiet stopper sin offensiv og respekterer Syriens territorie og suverænitet.

/ritzau/Reuters