Tyrkiet udsteder dekret om mere magt til præsident Erdogan

Den tyrkiske regering har onsdag udstedt et dekret, der formelt giver flere magtbeføjelser til præsident Recep Tayyip Erdogan.

Det sker som led i landets overgang til et nyt system, hvor præsidenten overtager beføjelser, der tidligere har ligget under premierministeren og dennes ministre.

Ændringen blev vedtaget sidste år ved en folkeafstemning. Her støttede et snævert flertal Erdogans forslag om at tildele præsidentembedet mere magt.

De politiske ændringer bliver nu indfaset, efter at Erdogan genvandt præsidentposten ved valget 24. juni.

Tiltaget betyder, at premierministerposten bliver fjernet. Samtidig vil Erdogan fremover være i stand til at danne sin regering uden parlamentets godkendelse.

Dekretets ændringer gælder, når præsident Erdogan officielt indtræder som genvalgt præsident. Det ventes at blive enten 8. juli eller 9. juli.

Tyrkiets regering har udstedt dekreter uden parlamentarisk proces siden et afværget militærkup i sommeren 2016, da regeringen indførte undtagelsestilstand.

Præsidenten har lovet, at han vil ophæve undtagelsestilstanden efter valget, der blev afviklet 24. juni.

Erdogan vandt valget i første runde, da han sikrede sig 52,5 procent af stemmerne. Det kræver opbakning fra halvdelen af vælgerne at sejre i første runde.

Rivalen Muharrem Ince fra partiet CHP har opfordret Erdogan til at være "præsident for alle" tyrkere.

Oppositionslederen mener, at valget var uretfærdigt, og han er bekymret for, at demokratiet bliver svækket.

- Vi har nu et enmandsregime. Vi går ind i en fase, der er meget farlig, sagde Ince dagen efter valget.

Recep Tayyip Erdogan var premierminister i Tyrkiet fra 2001 til 2014, da han blev landets præsident.

/ritzau/Reuters