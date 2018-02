Tyrkiet vil alligevel ikke løslade leder af Amnesty

En tyrkisk domstol har afgjort, at lederen af Amnesty International i Tyrkiet, Taner Kilic, skal blive i fængsel.

Det oplyser menneskerettighedsorganisationen.

Kilic er sigtet efter landets terrorlove.

Domstolen i Istanbul har ellers tidligere besluttet, at han skulle frigives.

- Domstolen i Istanbul har nu omstødt sin egen afgørelse om frigivelse. Taner vil forblive varetægtsfængslet, skriver Andrew Garner fra Amnesty International.

Kilic har været fængslet siden juni sidste år. Han beskyldes for at have haft kontakt til folk bag det fejlslagne kup i Tyrkiet i juli 2016. Disse folk skal have haft forbindelse til Fethullah Gülen, en religiøst lærd der lever i eksil i USA.

Amnesty International har hele tiden ment, at anklagerne mod Taner var grundløse.

- Det her er ødelæggende for Taners familie og en skændsel for retssamfundet, siger Garner.

Taner Kilics venner og familie var begejstrede, da domstolen i Istanbul onsdag besluttede at løslade ham.

Men humøret sank, da Kilic få timer efter sin løsladelse atter blev varetægtsfængslet. Anklageren havde protesteret over hans frigivelse.

