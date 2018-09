Tyrkiets Erdogan presser på for omgående våbenhvile i Idlib

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, presser på for at få en våbenhvile i stand og et stop for luftangreb i den syriske Idlib-provins.

- Hvis vi kan annoncere en våbenhvile her i dag, vil jeg mene, at det vil være et af de vigtigste skridt under dette topmøde, siger han.

- Det vil være en trøst for civile, tilføjer Erdogan.

Opfordringen kommer under et møde mellem præsidenterne fra Iran, Tyrkiet og Rusland om situationen i den syriske provins.

Men Ruslands præsident, Vladimir Putin, er imod det tyrkiske forslag om våbenhvile, fordi de militante grupper Islamisk stat og Nusra Fronten ikke er en del af forhandlingsprocessen.

Han siger på topmødet, at Syriens præsident, Bashar al-Assad, "har ret" til at tage fuld kontrol over hele Syrien.

- Syriens legitime regering har ret til og må i sidste ende tage kontrol over hele dets territorium, siger Putin.

Irans præsident, Hassan Rouhani, siger, at kampen mod "terrorister" i Idlib er uundgåelig. Men han advarer mod at gå ind i et slag, der vil "få civile til at lide".

Topmødet bliver sendt direkte på tyrkisk tv.

/ritzau/Reuters