Tyrkiets hær skyder mod kurdere inde i Syrien

Den tyrkiske hær har beskudt kurdiske stillinger i den syriske Afrin-region, oplyser tre kurdiske grupper ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Militæret bekræfter, at det har skudt mod den kurdiske YPG-milits, som ifølge Tyrkiet er en syrisk del af det forbudte Kurdiske Arbejderparti (PKK).

I "berettiget selvforsvar" har hæren ramt lejre og skjulesteder, som YPG benytter sig af, oplyser hæren.

Det skete som modsvar på skudangreb fra regionen, der er kontrolleret af YPG, hævder militæret.

Lignende angreb fandt også sted fredag. Det bekræfter tyrkerne.

Tidligere på ugen lovede Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, at han ville knuse den syrisk-kurdiske milits i Afrin. Den udgør en sikkerhedstrussel, mener han.

Og fredag bekræftede forsvarsminister Nurettin Canikli, at Tyrkiet har indledt en operation i regionen.

Ingen tyrkiske styrker har dog krydset grænsen til Afrin.

Mens PKK af mange lande i Vesten anses for at være en terrororganisation, har YPG været en vigtig allieret for USA's kamp mod Islamisk Stat.

Militsen har spillet en afgørende rolle i arbejdet med at presse den ekstremistiske gruppe ud af dens syriske fæstninger.

/ritzau/AFP