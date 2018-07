Tyrkisk domstol vil ikke ophæve husarrest for præst

En tyrkisk domstol afviser en anmodning om at ophæve husarresten for en amerikansk præst.

Præsident Donald Trump har allerede truet Tyrkiet med sanktioner, hvis ikke præsten løslades.

Præsten Andrew Brunson blev for halvandet år siden anholdt og fængslet. Han blev beskyldt for at have støttet folk, der stod bag det fejlslagne militærkup i Tyrkiet i sommeren 2016.

I sidste uge besluttede en dommer, at Brunson skulle overføres til husarrest.

Brunsons advokat forsøgte tirsdag uden held at få en domstol til at ophæve husarresten og lade ham rejse, skriver nyhedsbureauet Anadolu.

/ritzau/AFP