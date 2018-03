Tyrkisk militær lider store tab i offensiv mod kurdere

Otte tyrkiske soldater er blevet dræbt i en offensiv mod kurdiske styrker i det nordvestlige Syrien. 13 andre soldater er såret i kampene, der fandt sted torsdag.

Det oplyser det tyrkiske militær ifølge nyhedsbureauet AFP i to separate erklæringer.

Dødstallet gør torsdagens kampe til en af de værste for den tyrkiske hær, siden den trængte ind over grænsen til Syrien 20. januar og indledte en offensiv mod den kurdiske YPG-milits i Afrin-regionen.

- Som led i vores operationer i Afrin faldt fem af vores heroiske kammerater som martyrer, og syv blev såret, meddelte militæret torsdag aften i den første meddelelse.

Kort tid efter blev yderligere tre erklæret dræbt og seks andre såret.

Med dagens tab er antallet af dræbte tyrkiske soldater oppe på mindst 40 i den såkaldte operation Olivengren.

Tyrkiet kæmper mod kurderne i den nordlige syriske region, fordi de anser dem for at være terrorister og en direkte trussel mod Tyrkiet. De kurdiske styrker har under krigen fået støtte fra USA.

Kurdiske styrker og den syriske regering har undgået at kæmpe direkte mod hinanden under den årelange borgerkrig.

De har givet hinanden lov til at kontrollere små enklaver i kontrollerede territorier.

Kurderne ønsker autonomi i de områder, de kontrollerer. Mens den syriske regering siger, at den ønsker at holde kontrollen med hele Syrien.

Den kurdiske YPG-milits støttes af den amerikanskledede koalition mod Islamisk Stat.

/ritzau/