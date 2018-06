Tyrkiske fly dræber 35 PKK-medlemmer i Irak

Tyrkiske krigsfly har ved et bombardement dræbt 35 militante fra Kurdistans Arbejderparti, PKK, i det nordlige Irak. Det oplyser landets militær ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Angrebet var ifølge oplysningerne rettet mod den kurdiske milits. PKK er forbudt i Tyrkiet og opfattes som en terrororganisation i Nato og EU.

Den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, sagde lørdag, at tyrkiske militærfly havde angrebet et PKK-møde i den irakiske region Qandil. Flere ledende PKK-medlemmer skal have været til stede.

Det tyrkiske militær, der søndag oplyste om luftangrebet i Irak på Twitter, tydeliggør ikke, hvorvidt luftangrebet er det samme, som blev omtalt af landets præsident lørdag.

Militæret har optrappet luftangreb mod PKK i det nordlige Irak - tæt på den iranske grænse. Tyrkerne mener, at højtstående medlemmer af PKK har deres base i området.

Urolighederne skaber yderligere spænding i landet forud for Tyrkiets parlaments- og præsidentvalg den 24. juni. Her står Erdogan til at blive valgt til sin anden præsidentperiode.

Den tyrkiske regering har i den seneste tid fremsat en række advarsler om, at det tyrkiske militær overvejer en landoffensiv ind i Qandil, som tyrkerne kalder en "terrorsump".

Angreb fra PKK-oprørere har siden 1984 kostet 40.000 mennesker livet i Tyrkiet. Gruppen kæmper for en uafhængig stat for Tyrkiets kurdiske mindretal.

Den tidligere øverste PKK-leder Abdullah Öcalan har siddet fængslet i Tyrkiet siden 1999. Både den tyrkiske stat og PKK er blevet kritiseret af menneskerettighedsorganisationer som Human Rights Watch og Amnesty for drab på civile.

/ritzau/Reuters