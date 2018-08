Tysk angriber tæt på AaB

FODBOLD: Der har været meget stille omkring AaB på transfermarkedet denne sommer, men nu ser det ud til, at der er nyheder på vej.

Den tyske avis Kicker melder nemlig, at den 21-årige angriber Philipp Ochs fra Hoffenheim meldes tæt på et lejemål med den nordjyske Superligaklub.

Phiipp Ochs er noteret for mere end 50 ungdomslandskampe på diverse tyske landshold og er blandt andet noteret for to mål i fem kampe for U21-landsholdet, hvor han senest optrådte i marts.

Han har for nylig forlænget sin aftale med den tyske Bundesligaklub, hvor han dog ikke står først i køen på de offensive positioner, og derfor kan et lejemål til Nordjylland komme på tale.

Den tyske avis erfarer, at tyskeren er på vej til Aalborg for at forhandle de sidste aftaler på plads.

Philipp Ochs spiller mest naturligt som angriber, men han er på grund af mange andre spillere i offensiven blevet brugt på andre positioner på både klub og landshold.

I foråret var han udlejet til Bochum i den næstbedste tyske række, men her blev træneren kort efter fyret, hvilket førte til en mangel på spilletid efterfølgende, erfarer NORDJYSKE Medier.

AaB’s sportsdirektør vil Allan Gaarde vil ikke bekræfte, at en handel er under opsejling.