Tysk debutant reddede AaB i overtiden

FODBOLD: Den tyske lejesvend Philipp Ochs fik søndag en begivenhedsrig start i AaB, da han i sin debut blev matchvinder i 1-0-sejren over FC Nordsjælland, inden han senere også modtog et rødt kort.

Ochs afgørende træffer faldt i kampens 90. minut, da tyskeren med et fladt spark sendte publikum på Aalborg Portland Park i ekstase, og få minutter senere blev Ochs sendt tidligt i bad, da han fik sit andet gule kort.

Særligt første halvleg var ellers en særdeles blodfattig omgang fra AaB. FC Nordsjælland dominerede stort, og i kampens første 45 minutter skabte hjemmeholdet ikke en reel målchance.

De muligheder, der var, stod der FC Nordsjælland på. Efter 12 minutter var det Andreas Skov Olsen, der serverede bolden for Mohammed Kudus, der dog sendte sin afslutning lige på AaB-målmand Jacob Rinne.

Efter en halv times spil gav en mislykket AaB-clearing en god chance til Nicklas Strunck på kanten af feltet, men FC Nordsjælland-spilleren sendte bolden lige forbi mål, og halvlegens sidste mulighed tilfaldt også FC Nordsjælland, da Andreas Skov Olsen kort før pausen forsøgte at runde Jacob Rinne, men AaB-målmanden fik blokeret til hjørnespark.

Fra anden halvlegs start havde AaB stadig svært ved at få spillet til at hænge sammen, og således fortsatte gæsternes dominans.

10 minutter inde i anden halvleg var det kun en fin redning fra Jacob Rinne, der holdt FC Nordsjælland fra et føringsmål, da AaB-målmand afværgede et hovedstødsforsøg fra Abdul Mumin.

Efter en times spil fik AaB så endelig dagens første målchance. Kasper Risgård stod for fint forarbejde i venstre side, og på midten var det den indskiftede debutant Philipp Ochs, der måtte se sit hovedstødsforsøg blive reddet af Nicolai Larsen i FC Nordsjælland-målet.

Pludseligt var AaB farlige, og et kvarter før tid burde hjemmeholdet have scoret, da et præcist indlæg fra Kristoffer Pallesen fandt Kasper Risgård, men anføreren headede den store chance over mål.

Det trak op til en AaB-sejr, og i kampens 90. minut kom forløsningen, da Philipp Ochs’ flade spark fra kanten af feltet via stolpen strøg ind bag Nicolai Larsen.

Få minutter senere blev der dog dryppet malurt i tyskerens bæger, da han blev vist ud efter at have modtaget sin anden advarsel, men det kunne ikke fratage Ochs rollen som matchvinder.