Nu må tyske byer forbyde dieselbiler

TYSKLAND: Tirsdag var en skidt dage for tyske ejere af dieselbiler. For Tysklands øverste administrative domstol har afgjort, at byer og områder i landet kan forbyde deres biler på gader og veje.

Afgørelsen kan tvinge millioner af bilejere i Tyskland til at lade deres bil blive hjemme på dage, hvor luftforureningen er særligt høj.

Afgørelsen vil tvinge Düsseldorf og Stuttgart til at stramme op på deres planer om ren luft og sikre, at de er i overensstemmelse med tirsdagens afgørelse fra Bundesverwaltungsgericht.

Selv om afgørelsen kun i første omgang er rettet mod de to byer, så ventes den at bane vej for, at en række andre byer vil sætte grænser for brugen af diesel. Altså at dieselbilerne skal holde sig væk fra byerne.

Miljøorganisationer har lagt sag an mod en lang række byer med påstand om, at den høje luftforurening fra diesel skader folkesundheden.

Kan være dødsstødet

Diesel har været et meget anvendt drivmiddel i Tyskland, og tirsdagens afgørelse kan få store konsekvenser for landets vigtige bilindustri.

Dieselkraft har været i hård modvind lige siden 2015, hvor de amerikanske myndigheder afslørede, at Volkswagen fiflede med forureningen fra dieselbiler. Flere andre bilfabrikker er siden blevet afsløret i samme sag.

Den tyske sag bliver også fulgt nøje i flere andre europæiske lande.

Det Økologiske Råd i Danmark kalder den tyske forbundsdomstols afgørelse for dødsstødet til dieselbiler.

- Det er en historisk sejr i kampen mod luftforurening, og den markerer samtidig enden for dieselbilen, siger Jeppe Juul, der er transport- og energimedarbejder i Det Økologiske Råd, i en pressemeddelelse.

Omkring 13.000 tyskere dør årligt for tidligt på grund af forurening med NOx fra dieselbiler, påpeger han.

/ritzau/dpa