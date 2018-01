Tysk ekskansler skal giftes med 26 år yngre koreaner

Gerhard Schröder, tidligere forbundskansler i Tyskland, skal endnu engang giftes.

Den udkårne er koreaneren Kim So-yeon, der har fungeret som tolk for Schröder. Det skriver det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Den 73-årige Schröder og den 26 år yngre Kim So-yeon oplyste om deres forestående giftermål på et pressemøde i Seoul torsdag.

Socialdemokraten Schröder var forbundskansler i Tyskland fra 1998 til 2005.

Som følge af indtil videre fire ægteskaber og et privatliv, som nyhedsbureauet AFP betegner som "farverigt", har tyske medier givet ham tilnavnet "Audi-manden" med reference til bilmærkets logo med fire ringe.

Schröders fjerde hustru, Doris Schröder, oplyste sidste efterår, at parret var gået fra hinanden og nævnte, at Kim havde spillet en rolle i skilsmissen.

Kim So-yeon og Schröder mødte hinanden for cirka to år siden, da hun fungerede som hans tolk på en international virksomhedskonference.

På torsdagens pressemøde afviste Schröder, at Kim So-yeon var skyld i, at hans seneste ægteskab gik i opløsning.

Den 47-årige Kim So-yeon arbejder i Seoul som repræsentant for den tyske delstat Nordrhein-Westfalens økonomiske udviklingsagentur.

Parret planlægger at bo skiftevis i Tyskland og Sydkorea efter brylluppet senere i år.

- Jeg er meget interesseret i Sydkoreas historie, kultur og kunst og vil gerne have flere muligheder for at lære mere om sydkoreanerne, siger Schröder ifølge AFP.

/ritzau/