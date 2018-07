Tysk krigsbunker gravet fri af sand i klitterne i Skagen

En tysk bunker fra Anden Verdenskrig er blevet gravet fri af sand i Skagen i Nordjylland. I den underjordiske betonklods boede og arbejdede 30 tyske marinesoldater og officerer under krigen.

Det skriver TV2 Nord.

Bunkeren blev støbt i foråret 1943 og husede marinesoldaterne frem til Danmarks befrielse i maj 1945. Det fortæller Kenneth Kristensen, der er museumsformidler ved Kystmuseum Bangsbo Fort.

- Vi har fundet nogle spor fra de tyske soldater. På væggene er der skrevet nogle tyske navne og datoer, og der er indgraveret tyske ordsprog, som vi skal have tolket.

- Der var også et billede af en kvinde. Det ligner et ugebladsbillede af en tysk filmstjerne, som tyskerne har klippet ud og klistret op på væggen. Det ligner sådan en datidens pinup, siger han til Ritzau.

Bunkeren har været skjult under sandet frem til 1980'erne, hvor den kom til syne ved havet. En gravemaskine er blevet brugt til at fjerne de store dynger sand under tirsdagens aktion, fortæller Kenneth Kristensen.

- På en halv time gravede den ned til bunkerens to døre. Væggen blev slået ind, og så kunne vi komme ind og se bunkeren.

Museumsformidleren havde håbet på at finde gamle møbler, ejendele fra de tyske soldater og andre ting, som kunne fortælle ham noget om livet bag betonvæggene. Men bunkeren var tom.

Det var alligevel spændende for Kenneth Kristensen at være med under udgravningen og komme inden for i den bevarede bunker fra krigen.

- Selv om jeg har prøvet det før, så tror jeg jo altid, at nu finder jeg en skat ligesom i Olsen Banden-filmene. Men vi blev jo ret hurtigt skuffede - endnu en gang. Men nu skal vi tolke de små spor, vi har fundet, siger han.

Krigsbunkeren er blot en af 313 bunkere, som tyskerne byggede i området omkring Skagen under Anden Verdenskrig.

I hele landet er der fundet i omegnen af 7500 tyske konstruktioner af beton, det omfatter både bunkere, fundamenter til kanoner og fæstningsanlæg, fortæller museumsformidleren.

