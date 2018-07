Tysk kvinde måtte befries fra toilet ved Hanklit

MORS: Seks mand fra Nordjyllands Beredskab på Mors rykkede mandag kl. 17.45 ud til toiletterne ved parkeringspladsen ved Hanklit for at befri en 23-årig tysk handicappet kvinde.

- Hun var ikke i stand til selv at vride døren op, da hun skulle ud. Det er første gang, jeg har oplevet en sådan situation, siger indsatsleder Mogens Hansen.

- Vi endte med at skære hængslerne af døren for at få kvinden ud, tilføjer han.

En time efter beredskabet havde fået anmeldelsen, var kvinden atter ude fra toilettet.