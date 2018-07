Tysk mand kvæstet ved angreb af isbjørn på Svalbard

En tysk mand i 40'erne er sluppet med livet i behold, efter han lørdag blev angrebet af en isbjørn på den norske øgruppe Svalbard.

Han har fået skader efter sit møde med det farlige dyr. Men hans tilstand beskrives som stabil, og han er undervejs til et hospital på det norske fastland.

Isbjørnen blev umiddelbart efter skudt.

Den kvæstede mand var en del af besætningen på det tyske "krydstogtskib "Bremen". Det oplyser en talsmand for sysselmanden på Svalbard, der er den øverste myndighed på øgruppen.

Angrebet skete, da turister på krydstogtskibet var på en ekskursion til Parrøya, som er en del af Sjuøyane på Svalbard.

Detaljerne er fortsat uklare, og politiet er ikke sikre på, hvem der affyrede skuddene mod isbjørnen.

Efter isbjørnen havde angrebet, blev manden taget om bord i krydstogtskibet og fik behandling, mens man afventede, at en redningshelikopter skulle nå frem.

Manden blev herefter fløjet til hovedbyen på Svalbard, Longyearbyen, hvor det lokale hospital stod klar til at hjælpe ham.

Derfra er turen gået videre mod det norske fastland for at komme under behandling på et større hospital.

- Den skadede er stabil og er moderat skadet. Han bliver fragtet videre til Universitetssygehuset i Nordnorge i Tromsø til videre behandling, oplyser den presseansvarlige på hospitalet i den nordnorske by til NRK.

/ritzau/NTB