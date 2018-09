Tysk march mod udlændinge stoppet af moddemonstration

En højreorienteret march gennem den østtyske by Chemnitz gik lørdag aften i stå, efter mange moddemonstranter dukkede op.

Marchen skulle være en protest mod forbrydelser begået af udlændinge i Tyskland.

Optoget havde siden lørdag eftermiddag været mødt af moddemonstranter, og marchen gik ud på aftenen i stå foran byens berømte statue af Karl Marx.

Det er det stærkt højreorienterede parti AfD og det anti-islamistiske Pegida, som står bag lørdagens march.

Ifølge politiet gjorde moddemonstranter forsøg på at forpurre marchen ved at bevæge sig ind på den rute, hvor AfD og Pegida havde fået lov til at gennemføre deres optog.

Politiet siger, at det har været nødt til at bruge fysisk magt under begivenhederne i byens gader.

- Vores enheder var ved flere lejligheder tvunget til at bruge direkte magt. Vi gentager vores opfordring: Fortsæt med at afstå fra vold, hedder det i tweet fra politiet.

Der har været udkommanderet 1200 politifolk fra delstaten Sachsen til at sikre ro og orden i byen lørdag.

Det var knivdrabet på en etnisk tysker sidste lørdag i Chemnitz, som søndag og mandag førte til sammenstød mellem demonstranter og politi. Der var meldinger om, at højreekstremister jagtede folk med en anden hudfarve - at de blev slået, spyttet på og forhånet.

Ifølge politiet har der lørdag været 8000 demonstranter på gaden i Chemnitz. Lidt over halvdelen deltog i AfD's og Pegidas arrangement.

Det skete under råbet fra nogle højregrupper "Wir sind das Volk" (Det er os, der er folket).

Efter sidste lørdags knivdrab på den 35-årige tysker i Chemnitz er en iraker og en syrer blevet anholdt og sigtet for drabet.

Det har forlydt, at den 35-årige forsøgte at beskytte en tysk kvinde mod at blive overfaldet af mændene. Men politiet siger, at det er et rygte uden hold i virkeligheden.

/ritzau/dpa