Tysk minister: Özil-sag kan gøre racisme salonfæhig

Tysklands udenrigsminister, Heiko Maas, frygter, at sagen om fodboldspilleren Mesut Özil vil kunne skade Tysklands anseelse ude i verden.

Det siger Maas til avisen Bild mandag.

Özil har valgt at trække sig fra fodboldlandsholdet med henvisning til racisme.

Özils familie stammer fra Tyrkiet, og den berømte sportsmand har været mødt af hård kritik, efter at det tyske fodboldlandshold røg ud tidligt under verdensmesterskabet i fodbold i Rusland denne sommer.

- Det ødelægger billedet af Tyskland, når indtrykket, der står tilbage, er, at racisme hos os igen er blevet salonfæhig, forklarer Maas.

Også antallet af fremmedfjendtlige og antisemitiske angreb er vokset.

- Det er ganske enkelt beskæmmende for vort land, mener Maas.

- At mennesker med migrationsbaggrund føler sig truet, vil vi ikke tillade. Vi må sammen stå fast på mangfoldighed og tolerance, mener han.

Özil spiller for klubben Arsenal i London. Det vakte harme blandt en del i Tyskland, da han i maj lod sig fotografere i den britiske hovedstad sammen med Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.

Forbundskansler Angela Merkel sagde ved den lejlighed, at Özil ikke indser, "hvad fotoet med præsident Erdogan udløser", og at det skuffer mange fans.

Kontroversen kom på et tidspunkt, hvor der er krise i forholdet mellem Tyskland og Tyrkiet.

Der har både i den tyske og i den europæiske debat været beskyldninger mod Erdogan for at være i gang med at afvikle demokratiet i sit land.

Erdogan er inviteret på statsbesøg i Tyskland i september.

Partiet De Grønnes tidligere formand Cem Özdemir siger søndag, at Erdogan "ikke er nogen normal præsident i et demokrati", og derfor bør han ikke være velkommen.

Det konservative CDU's udenrigspolitiske ekspert Elmar Brok er ikke enig.

- Vi har allerede på den røde løber taget imod andre statsoverhoveder med blod på hænderne. Hvis vi kun vil tale med demokrater, vil Tyskland hurtigt stå alene på den verdenspolitiske scene, siger han til Bild.

/ritzau/