Tysk regering vil sende flere soldater til Afghanistan

Forbundskansler Angela Merkels regering godkendte onsdag planer om at udvide Tysklands militære missioner i udlandet - blandt andet i Afghanistan, Mali og Irak, oplyser regeringskilder i Berlin.

Forsvarsbudgettet, som skal godkendes i Forbundsdagen, lægger op til at forøge antallet af tyske soldater i Afghanistan med en tredjedel til 1300.

Beslutningen om at sende flere tyske soldater til Afghanistan er truffet på baggrund af en lang periode med tiltagende blodsudgydelser i landet og et nyt fredsudspil fra den afghanske præsident, Ashraf Ghani.

Tysklands forsvarsminister, Ursula von der Leyen, siger til tv-stationen ARD, at den øgede militære tilstedeværelse vil blive ledsaget af flere reformer i Kabul. Hun advarer om, at missionen formentligt vil trække noget ud.

- Vi må ruste os med tålmodighed og tage nogle dybe indåndinger, siger von der Leyen.

I Irak skal tyskernes militære operationer ændres, så de tyske styrker efter træning af kurdiske peshmergakrigere i den nordlige del af landet også kommer til at være til stede i Bagdad.

Der skal også sendes yderligere 100 soldater til Mali, hvor tyskerne i forvejen har udstationeret 1000 mand i FN's fredsbevarende mission.

Det nye udspil er en videførelse af en aftale, som Merkels konservative kristelige demokrater indgik med centrum-venstrepartiet SPD under forhandlingerne om at danne endnu en såkaldt stor regeringskoalition.

Den nye regeringskoalition i Berlin har allerede besluttet at forøge forsvarsbudgettet med 10 milliarder euro over de næste fire år, men von der Leyen gør det klart, at yderligere forøgelser bliver nødvendige til genopbygningen af det tyske militær efter en årrække med nedskæringer.

/ritzau/Reuters