Tysk SPD-veteran bliver ikke en del af ny regering

Tysklands udenrigsminister, Sigmar Gabriel, bliver ikke en del af den kommende tyske regering.

Det har det socialdemokratiske SPD's nye ledere meddelt, skriver Gabriel på Facebook.

- Andrea Nahles og Olaf Scholz har i dag meddelt mig, at jeg ikke længere vil være en del af den næste forbundsregering, skriver udenrigsministeren.

- Jeg vil fortsat være et direkte valgt medlem af den tyske Forbundsdag, men nu slutter den tid, hvor jeg har varetaget en politisk lederrolle for SPD, skriver Gabriel.

Han tilføjer, at han gennem sin 30 år lange politiske karriere har udfyldt ledende roller i SPD gennem de seneste 18 år.

Gabriel er blandt andet tidligere partiformand.

De tyske socialdemokrater ventes fredag at præsentere partiets seks nye ministre i den kommende regering, der ledes af den konservative forbundskansler Angela Merkel.

SPD's fungerende formand, Olaf Scholz, ventes at blive vicekansler og finansminister.

Gabriels forhold til Olaf Scholz og SPD's gruppeformand i Forbundsdagen, Andrea Nahles, har knirket på det seneste, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Nahles ventes at blive valgt som SPD's første kvindelige partiformand i næste måned.

Beslutningen om, at Sigmar Gabriel ikke skal være en del af den nye regering, kommer efter nogle turbulente måneder i SPD.

Partiet har været splittet i spørgsmålet om, hvorvidt det igen skulle indgå i en storkoalition med Merkels parti, CDU. Men medlemmerne endte med at stemme ja til koalitionen med et solidt flertal.

Også udenrigsministerposten har været centrum for kontroverser. Den tidligere partiformand, Martin Schulz, havde oprindeligt meddelt, at han ikke ønskede et job i Merkels regering.

Men kort efter lød udmeldingen fra ham, at han ville påtage sig posten som udenrigsminister.

Det blev kritiseret fra flere sider, herunder også af Sigmar Gabriel, der udtalte, at der var tale om "mangel på respekt".

