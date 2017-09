Tysk storklub er i dyb krise inden Aalborg-kamp

HÅNDBOLD: Stemningen er på nulpunktet i den tyske håndboldklub THW Kiel, der onsdag tager imod Aalborg i Champions Leagues gruppespil.

Den traditionsrige klub med de mange prominente spillere befinder sig i den største krise i årevis, og ingen ved tilsyneladende, hvad der er galt med holdet i denne sæson.

- Jeg aner ikke, hvor denne usikkerhed kommer fra, siger den skadede playmaker Domagoj Duvnjak ifølge sport1.de.

THW Kiel, der har de danske landsholdsstjerner Niklas Landin og René Toft Hansen i spillertruppen, har tabt tre ud af de første seks kampe i den hjemlige liga.

Det er den dårligste sæsonstart i 15 år, og i Champions League er der ikke megen trøst at hente.

Her har Kiel åbnet med nederlag i de første to kampe. Senest blev det til en øretæve på 21-32 til Vive Kielce i Polen.

- Vi kom for at bevise, at den krise, som alle taler om, ikke eksisterer. Men vi kom på hælene med det samme, konstaterede den tyske landsholdsspiller Rune Dahmke efter den polske lærestreg.

Klubledelsen har allerede været i medierne med støtteerklæringer til den pressede træner Alfred Gislason, der har fået grønt lys til at hyre mentaltrænere til at hjælpe holdet ud af suppedasen.

I første omgang håber nordtyskerne dog på en succesoplevelse mod de danske mestre.

- Nu kommer Aalborg, og så må vi vise alle, hvad vi kan. Vi har brug for en god præstation gennem 60 minutter, siger spilfordeleren Miha Zarabec til Kieler Nachrichten.

- Efterhånden tror jeg, vi er for ivrige, og vil for meget. Vi må holde hovedet koldt, siger han.

Mens Kiel altså er uden point i Champions Leagues gruppe B, har aalborgenserne samlet to point i de første to runder.

Kampen bliver sat i gang onsdag klokken 18.30.

/ritzau/