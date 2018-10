Tysk udfordring venter Aalborg Håndbold: - Jeg regner med, vi kan slå dem

AALBORG: Der venter en vanskelig udfordring for Aalborg Håndbold i EHF Cuppen, når holdet i november skal op i mod de forsvarende EHF Cup-mestre fra Füchse Berlin i tredje kvalifikationsrunde. Selvom det på papiret ikke er en drømmemodstander, er bagspilleren Andreas Holst ganske tilfreds med lodtrækningen.

- Det er klart et hold, jeg regner med, vi kan slå. Vi spillede mod nogle af de rigtig sjove tyske hold i Champions League sidste år, og det blev nogle virkelig tætte kampe. Det er et rigtig godt hold med mange landsholdsspillere, men jeg kan ikke se, hvorfor vi ikke skulle kunne spille med der, siger han.

Aalborg Håndbold har hjemmebanefordel i den første kamp 17. november, mens returkampen spilles i Berlin 24. november. Et godt resultat på hjemmebane er alfa omega ifølge Andreas Holst.

- Vi skal selvfølgelig sørge for at få et godt resultat på hjemmebane. Det er et svært sted at komme for de fleste, og det bliver det også for dem. Og så må vi derned og se, hvad vi kan gøre, siger han.