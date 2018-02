Tyske elektro-pionerer gæster dansk festival

Den tyske musikgruppe Kraftwerk, der er kendt for sin elektroniske musik, optræder til sommer på den københavnske festival Haven.

Det oplyser festivalen i en pressemeddelelse.

Kraftwerk, der startede som et multimedieprojekt i 1970, er verdensberømt for sine liveshows, som blander musik med performance kunst.

Disse har blandt andet været sat op på Museum of Modern Art i New York.

Kraftwerk har udgivet 16 albums siden gruppens start i 1970.

Så sent som i januar vandt den tyske musikgruppe en Grammy, som er den amerikanske musikbranches svar på en Oscar-statuette, for det bedste album inden for dance/electronic-genren.

Det skete med albummet "3-D The Catalogue", der er en high-tech udgave af Kraftwerks tidligere albums.

Kraftwerk optrådte i 2013 på Roskilde Festival, hvor den tyske gruppe spillede årets sidste koncert på Orange Scene og lukkede festivalen.

Til sommer vender elektro-pionererne tilbage til Danmark, hvor gruppen spiller på Haven Festival, der afholdes 10. og 11. august på Refshaleøen i København.

Ud over Kraftwerk optræder også Arcade Fire og Den Sorte Skole på festivalen.

/ritzau/