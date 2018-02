Tyske partier fortsætter forhandlinger om regering på overtid

Koalitionsforhandlinger mellem Tysklands socialdemokratiske parti (SPD) og de konservative partier (CDU og CSU) er stadig i gang tidligt onsdag, efter at forbundskansler Angela Merkel har forhandlet natten igennem for at få brudt et dødvande i det politiske liv.

Merkel og SPD-leder Martin Schulz mødtes tirsdag morgen for at lægge sidst hånd på en koalitionsaftale, der var ventet sent tirsdag.

De politiske ledere er under pres for at få en aftale klar i løbet af dagen, efter at de i anden omgang havde sat en tidsfrist for en aftale til tirsdag aften.

Oprindelig havde de tre partier sat en deadline søndag.

En aftale vil imidlertid ikke nødvendigvis betyde en ny tysk regering, da aftalen først skal til en afstemning hos SPD's medlemmer.

Mange socialdemokrater har udtrykt dyb skepsis over for et nyt regeringssamarbejde med forbundskansler Angela Merkel og hendes kristelige demokrater.

Koalitionsforhandlingerne har været de mest langtrukne i Tyskland siden Anden Verdenskrig. Det tyske valg fandt sted i september.

Det er først og fremmest uenighed om arbejdsmarkedspolitik, forsvar og sygesikring, som har vanskeliggjort den sidste forhandlingsfase.

På vej ind til tirsdagens møde gjorde Angela Merkel det klart, at alle tre partier måtte indstille sig på at indgå kompromisser.

- Hvis vi kan sikre, at ulemperne i sidste ende opvejes af fordelene, er jeg klar, sagde hun.

Tyskland har de seneste fire år været regeret af en stor koalition bestående af CDU og dets lille bayerske søsterparti CSU samt SPD.

Men ved valget i september fik SPD sit ringeste resultat siden Anden Verdenskrig. Det fik Schulz til at erklære, at SPD går i opposition.

Det tvang Merkel ud i regeringsforhandlinger med det liberale FDP og Miljøpartiet De Grønne. Forsøget kollapsede midt i november.

Efterfølgende signalerede SPD, at det af hensyn til stabiliteten i Tyskland og Europa ville genoverveje sin beslutning om at gå i opposition.

/ritzau/dpa