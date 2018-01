Tyske socialdemokrater kræver klare fingeraftryk på regering

Tysklands socialdemokrater i SPD ønsker at genforhandle kernespørgsmål under koalitionsmøder med forbundskansler Angela Merkel og hendes konservative kristelige demokrater i CDU.

SPD's leder, Martin Schulz, siger, at SPD i denne uge vil tage stilling til, hvordan partiet skal positionere sig under regeringsforhandlingerne.

Schulz mødes mandag med forbundskansleren og lederen af det bayerske CSU, Horst Seehofer, for at tilrettelægge de kommende forhandlinger.

Socialdemokraterne ønsker navnligt at få fremhævet, hvor partiet sætter sine fingeraftryk på regeringsaftalen. Det er et krav fra partiets medlemmer, som mener, at partiets profil er svag og udvisket efter mange års tæt samarbejde med de konservative.

Fire måneder efter valget til Forbundsdagen kom Tyskland søndag et skridt nærmere en ny regering, da et snævert flertal af cirka 600 delegerede fra SPD ved en kongres i Bonn stemte "ja" til at forhandle videre om en koalitionsaftale.

Schulz fik kun opbakning fra 56 procent af de delegerede til at gå i gang med forhandlinger.

Den foreløbige skitse til regeringsgrundlaget på 28 sider indeholder angiveligt en grænse for antallet af flygtninge, der kan komme til Tyskland hvert år, ligesom der også bliver sat et loft over, hvor mange der kan få tilladelse til familiesammenføring.

Og så skulle SPD ifølge Reuters også have givet indrømmelser til Merkel på arbejdsmarkeds- og sundhedsområdet.

Tyskerne har ventet usædvanligt længe på en ny regering.

Det skyldes blandt andet, at SPD oven på et stort valgnederlag afviste at fortsætte regeringssamarbejdet med Merkel og CSU. Men partiet ændrede holdning, da det stod klart, at en fortsat storkoalition var den eneste reelle mulighed for at danne en regering.

Det kan dog stadig ende anderledes. Schulz har nemlig lovet medlemmerne af SPD, at de også skal godkende en endelig regeringsaftale.

